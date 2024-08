Fazenda conectada leva cidade no 'coração do Brasil' para era da internet

Quer acompanhar as inovações científicas e tecnológicas com aquele tempero brasileiro? Fique de olho na nossa cobertura do que está sendo criado no país e que pode mudar o mundo em Brasil do Futuro, no nosso Canal do WhatsApp, no Instagram e no TikTok.

A gente sai hoje do interior do município e, quando está chegando a 25 km, 30 km [do centro], o seu celular já começa a receber mensagem

Rejane Schneider Garcia, vice-prefeita de Água Boa (MT)

Fundada em 1976 por agricultores do Rio Grande do Sul, a cidade só se emancipou em 1979. Com pouco menos de 30 mil habitantes, a cidade gosta de ser vista com grandeza. "Quando você abre o mapa mundi, quem está no centro? É o Brasil. E quem está no centro? A nossa querida Água Boa. Então, nada mais justo que levarmos o título 'cidade coração do Brasil'", diz Garcia.

Imagem: Marcello Ferraz/UOL

Filha de um desses colonos que migraram do Sul, ela se orgulha de ter visto os avanços tecnológicos que transformaram a cidade. No começo dos anos 1980, corria para casa ao sair da escola à noite, quando desligavam a energia, obtida com motor. Na época, a prefeitura abrigava o único telefone público do município.

"A gente tinha um cantinho onde funcionava nosso orelhão. Ali se formavam filas de pessoas querendo ligar para os parentes no sul. Como não havia separação das cabines, ali na frente de todo mundo mesmo, a gente acabava sabendo muitos assuntos que não queria saber, né", conta.