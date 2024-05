Mineira vai da faxina à exportação de café e vê renda crescer 10 vezes

Hoje, ela largou esfregão e vassoura, multiplicou o preço da saca de seu café por sete, fatura mais de R$ 150 mil por ano e tem clientes em países da Europa. Essa seria apenas uma história de como a inovação muda a vida das pessoas, como ocorreu com Hosana nos últimos cinco anos. Mas não é só isso. Antes de virar uma empresária exportadora, Hosana teve de superar decepções pessoais que deixariam qualquer uma paralisada.

O perdão de Hosana

Ela passou 21 anos com o ex-marido. No dia do que seria o vigésimo segundo aniversário de casamento, estava no cartório assinando o divórcio. Era 2017.

Pai da filha de Hosana, o homem a abandonou para viver com uma amante, com quem tinha um caso havia pelo menos cinco anos. Hosana descobriu tudo num domingo. Após chegarem em casa de um velório, ele logo saiu sem motivo e no meio de uma tempestade. Desconfiada, ela seguiu o homem. Foi dar na casa de uma vizinha bastante próxima. Flagrou os dois.

No dia seguinte, após voltar de uma consulta médica da mãe, que passava por tratamento oncológico, ela encontrou a casa vazia, sem eletrodomésticos. Fogão, geladeira, botijão de gás. Tudo levado por ele.