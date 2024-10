Como Vitória colocou o Brasil na corrida mundial das máquinas autônomas

Ainda que só rode no campus da UFES, a Iara já se aventurou fora dele. Em 2017, percorreu 74 km para ir a um restaurante em Guarapari, conta Alberto Ferreira de Souza, primeiro coordenador do LCAD.

Eu marquei [no mapa] o lugar onde eu queria que ela parasse, embaixo de uma árvore, apertei o botão 'vai', e ela foi. Quando medimos, ficamos em oitavo lugar em autonomia, logo abaixo da Tesla naquela época. Mas a gente fez aqui, com obra, trânsito muito mais difícil e pedágio. No Norte do mundo, tem EUA, Europa e China, com sistemas avançados. Mas, ao Sul, tem a Iara

Alberto Ferreira de Souza, professor emérito de ciência da computação da UFES

Outro evento canônico da Iara foi transmitido ao vivo na TV Globo. Durante uma demonstração no programa de Ana Maria Braga, a apresentadora mudou o combinado sem aviso. Depois de ser guiada pelo carro, saiu dele repentinamente para mostrá-lo por fora.

Enquanto falava para a câmera, o veículo começou a descer lentamente uma ladeira. Atingiu Ana Maria e Souza.

"Foi falha humana", diz o professor, entre risos. Na pressa para sair do carro, o motorista mudou do modo automático, em que o veículo toma decisões, para o manual. Esqueceu de puxar o freio de mão.

Caminhões sem motorista da Vale e carro voador da Embraer

Atropelar Ana Maria Braga rendeu memes. Já a escapada até Guarapari fez Ministério Público Estadual e Câmara dos Deputados baterem na porta da UFES. O CTB (Código de Trânsito Brasileiro) proíbe circular com o carro sem que o motorista esteja com as duas mãos no volante.