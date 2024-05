Cidadezinha mineira coloca Brasil no mapa da criação do trilionário 6G

Ele ocupou importantes posições na Anatel e no ministério das Comunicações, além de participar de boa parte da elaboração do leilão do 5G.

Para o 4G, o Inatel chegou tarde. O corpo técnico foi formado quando o padrão já estava definido. Para o 5G, já tinha como agir, mas, sem um diagnóstico preciso das carências brasileiras, não pode atuar para atender as necessidades nacionais com a tecnologia. Agora, é diferente.

Como a telefonia móvel de sexta geração ainda está por ser definida, nós estamos contribuindo com a realidade brasileira, com aquilo que é bom para nosso mercado e usuários

Guilherme Marcondes, vice-diretor do Inatel

Antena instalada no Inatel (Instituto Nacional de Telecomunicações) Imagem: Marcello Ferraz/UOL

Para o professor e líder do Centro de Competência em 5G e 6G do Brasil, Luciano Leonel, o objetivo é incluir no padrão do 6G especificações para a internet móvel atender áreas remotas com maior facilidade e menos custo.