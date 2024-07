Asteroide Bennu, um sobrevivente da crosta de um mundo oceânico

A cápsula de retorno de amostra da missão OSIRIS-REx da NASA é vista logo após seu pouso no deserto no Campo de Testes e Treinamento de Utah do Departamento de Defesa dos EUA em 24 de setembro de 2023. A amostra foi coletada do asteroide Bennu pela sonda em outubro de 2020. NASA/Keegan Barber, CC BY-SA

Além disso, a análise das rochas coletadas da superfície do asteroide Bennu nos lembra da importância de desenvolver esse tipo de missão de retorno de amostras, sem esperar que elas cheguem ao nosso planeta por conta própria. Especialmente porque alguns dos minerais que elas contêm podem não sobreviver aos milhões de anos que a rocha teria de passar no espaço antes de chegar ao nosso planeta, nem à ablação e à desaceleração que a rocha sofreria na atmosfera da Terra, o que faria com que ela perdesse a maior parte de sua massa inicial.

Josep M. Trigo Rodríguez, Investigador Principal del Grupo de Meteoritos, Cuerpos Menores y Ciencias Planetarias, Instituto de Ciencias del Espacio (ICE - CSIC)

