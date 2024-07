Como os astrônomos medem o tamanho do Sistema Solar

O tamanho do Sistema Solar é definido pelo volume de espaço sobre o qual a influência do Sol excede a de outras estrelas próximas na Via Láctea. Essa influência deriva de duas forças fundamentais da natureza: a gravidade e o magnetismo.

Vamos abordar a gravidade primeiro. Todos os objetos do Sistema Solar sofrem uma atração gravitacional do Sol; quanto mais longe estivermos do Sol, mais fraca será esta atração. No entanto, desde que a gravidade do Sol ainda seja mais forte na posição do objeto no espaço do que a gravidade de qualquer outra estrela, seu movimento no espaço estará sujeito a uma força que o puxará em direção ao Sol.

Neste ponto, é útil introduzir uma unidade de medida de distância mais conveniente: a unidade astronômica (UA). Uma distância de 1 UA é a distância média entre o Sol e a Terra, que é de aproximadamente 150 milhões de km. Todos os planetas e asteroides conhecidos e quase todos os cometas conhecidos estão gravitacionalmente ligados ao Sol e orbitam em torno dele. Objetos mais distantes, que sofrem uma atração gravitacional mais fraca, levam mais tempo para completar uma órbita.