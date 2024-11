Governo dos EUA pede à Justiça que Google seja obrigado a vender o Chrome

O governo dos Estados Unidos pediu que a Justiça ordene que o Google venda o navegador Chrome. A ofensiva dessa quarta-feira (20), vista como uma tentativa de "desmantelamento" da gigante da internet, é justificada pelos EUA como uma ação antimonopólio.

O que aconteceu

Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) pediu proibição de acordos para que Google seja mecanismo de busca padrão em celulares. As requisições foram protocoladas em ação judicial, depois que um juiz considerou monopólio esse tipo de acordo feito especialmente com a Apple.

Empresa pode ter que vender o Android. Caso as soluções propostas não impeçam a empresa de usar o controle do sistema operacional a seu favor, há chance de exigir-se a cisão do Google, o que seria uma mudança profunda.