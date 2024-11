Empresas de internet rebatem presidente da Claro: 'Temor das grandes'

As provedoras de internet de pequeno porte rebateram nesta quarta-feira (6) as declarações do presidente da Claro, José Félix, que criticou as políticas públicas que ampliaram a concorrência de banda larga no Brasil. O executivo chegou a usar termos como "esculhambação" e afirmou que "dependendo do tipo de concorrência, você estraçalha o setor".

Em nota, a Abrint (Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações) afirmou que que a "alegação [do executivo] de que poucas empresas concentradas gerariam um mercado mais organizado e eficiente é contraditória com os princípios de um mercado livre, aberto e equilibrado". A entidade reúne as chamadas PPP (Prestadoras de Pequeno Porte).