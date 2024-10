Por que eleições de 2024 não foram (ainda) as da IA?

Antes de continuar, um aviso: como fazem os comentários de internet, ressalto que essa análise tem a validade de um post no Twitter. Às vésperas do dia da votação, com campanha no rádio e TV encerrada e os esforços eleitorais voltados para as redes sociais, é possível que surja algo novo. Ainda assim, talvez nada tão grande quanto a força das redes, personificadas nas figuras dos candidatos às prefeituras de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), e de Fortaleza, André Fernandes (PL).

O que rolou?

Diogo Cortiz e eu contamos no Deu Tilt, podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, que candidatos da Índia chegaram a usar IA para ressuscitar cabos eleitorais e falar suas propostas em um dos mais de 400 idiomas e dialetos que fosse mais próximo do eleitor. Aqui no Brasil, algumas evidências sinalizam que a IA ficou em segundo plano, já que:

Um levantamento feito pela coluna nos TREs de São Paulo, Rio e Minas Gerais, que concentram mais de 40% do eleitorado, detectou apenas 8 ações envolvendo "inteligência artificial" ou "deepfake". Além disso...

... Só 47 candidatos fizeram anúncios usando IA nas plataformas da Meta, a única rede social que permitiu propaganda político-eleitoral em 2024 --a maioria deles, segundo levantamento do Aos Fatos, para criar músicas. Tá bom, mas...

- ... Essa é a fotografia do que os candidatos levaram à Justiça eleitoral por entenderem ser prejudicial à campanha deles e do que toparam informar à Meta. É possível, dada a pulverização da campanha municipal, que movimentos subterrâneos não tenham sido notados. Só que...

- ... O Observatório IA nas Eleições, uma parceria entre Data Privacy Brasil, Aláfia Lab e Desinformante, vem fazendo um esforço para registrar o uso de IA pelas campanhas em todo Brasil. Até agora, porém, foram 24 casos, a maioria em São Paulo. Mas...

- ... A mais curiosa delas vem do prefeito de Salvador e candidato à reeleição, Bruno Reis (União), que criou uma deepfake para aparecer dançando o jingle em ritmo de pagodão baiano "Salvador não para". Então tá. Fora isso...

- ... Tabata Amaral (PSB-SP) e Bruno Engler (PL-MG) criaram chatbots para falar com eleitores. Habilmente, a dupla não deu aos robôs os seus próprios nomes. De todo modo, a prática é vetada pelo TSE. Está no lá no artigo 9-B do da Instrução Normativa Nº 0600751-65.2019.6.00.0000: