Wired UK; Marcelo Chello/Estadão Conteúdo X derruba 5 mi de contas no mundo, enquanto Musk briga com Moraes no Brasil Helton Simões Gomes Enquanto Elon Musk brigava com o ministro do STF Alexandre de Moraes para o X (ex-Twitter) não suspender pouco mais de uma dezena de contas no Brasil, a rede social derrubou mais de 5 milhões de perfis no mundo todo. Após nomear uma representante legal, o X tenta junto a Moraes autorização para voltar ao ar no Brasil. Os dados de remoção fazem parte do relatório de transparência do X, um documento comum entre redes sociais, mas divulgado agora pela primeira vez desde que Musk comprou o site, em 2022. Ele mostra que os critérios mudaram muito na plataforma e que o Brasil não é um dos países que mais aciona a plataforma.