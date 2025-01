TikTok pode ser banido nos EUA; veja alguns caminhos do que pode rolar

O fato é que o prazo acaba neste domingo (19), um dia antes da posse de Donald Trump, e até agora não temos certeza do que pode acontecer. O que sabemos é que a operação não foi vendida, e a Suprema Corte manteve o banimento.

Nesse meio tempo, Trump, que em seu primeiro mandato chegou a propor o banimento do TikTok, agora se mostra contra e tem agido para postergar a proibição.

Ao longo dessa semana, acompanhei a discussão de perto. Foram várias especulações sobre o que pode acontecer com a plataforma. Embora ainda não tenhamos certeza de nada, aponto alguns caminhos possíveis para a plataforma.

ByteDance pode suspender imediatamente o tráfego

A lei não proíbe o uso do TikTok nos EUA. O texto fala em um primeiro momento do banimento do aplicativo das lojas da Apple e Android para novos downloads. Na teoria, então, quem tem o aplicativo instalado poderia continuar usando por mais um tempo (até que atualizações impedisse o funcionamento normal da plataforma, por exemplo).

No entanto, de acordo com publicação no portal The Information, a ByteDance estaria preparando um "shutdown" (desligamento) imediato da plataforma no domingo (19).