Como você testaria a IA? Último exame da humanidade junta questões difíceis

Especialistas em IA estão convocando o mundo para participar do "O Último Exame da Humanidade". A chamada pede para que pessoas de diferentes áreas enviem contribuições para o que vem sendo chamado de "conjunto de perguntas mais difíceis e amplo de todos os tempos".

O objetivo deste teste é avaliar os sistemas de IA mais avançados para tentar identificar suas reais habilidades e quando uma IA poderia supostamente atingir o nível de um especialista humano.

O projeto conduzido pelo Center for AI Safety (CAIS) e a startup Scale AI foi anunciado depois do lançamento do modelo o1, a última IA da OpenAI que apresenta funcionalidade de raciocino mais avançada do que os modelos anteriores.