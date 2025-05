Está pronto para ter IAmigos? IA cria 'muleta' e afasta conexão genuína

Quantos amigos ou amigas você tem? O número que você pensou parece suficiente para construir uma rede de relacionamentos saudáveis e baseados em mútua confiança? E se ele não for satisfatório, você toparia adicionar alguns novos amigos que já chegariam sabendo do que você gosta, os seus hábitos e suas aspirações?

Acontece que essas novas amizades não seriam novas pessoas entrando na sua vida, mas sim criações embarcadas em aplicativos de inteligência artificial. Você está pronto para ter IAmigos?

Quanto mais a inteligência artificial caminha rumo à personalização das nossas experiências com o uso dessas ferramentas, mais elas passam a nos conhecer. Se no universo das redes sociais personalização significa ver conteúdos customizados no feed, e no comércio eletrônico ter sempre na mão uma lista de produtos que podem lhe interessar, a IA customizada promete ser mais do que um (a) assistente pessoal, podendo também ser um (a) amigo (a), conselheiro (a) ou algo mais.