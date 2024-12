STF resolveu apagar fogo com gasolina em ação para regular as redes sociais

O Supremo Tribunal Federal resolveu apagar o fogo com gasolina. Como o Congresso Nacional falhou em chegar a qualquer consenso sobre a regulação das redes sociais e o tema da desinformação, o STF tomou para si a oportunidade de resolver a questão através do julgamento de duas ações que tratam da responsabilidade civil de provedores na internet.

Uma das ações analisa a criação de uma comunidade no Orkut para falar mal de uma professora e a outra nasceu a partir da criação de um perfil falso no Facebook.

Essa última ação questiona a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que dispõe que as plataformas apenas serão responsabilizadas pelas postagens de seus usuários, em regra, se não cumprirem com uma decisão judicial que ordena a remoção de conteúdos.