STJ decide que YouTube pode e deve moderar conteúdo; por que isso importa

O que os tribunais fazem em casos sobre moderação de conteúdo não é necessariamente dizer se a decisão pela moderação estava certa ou errada, mas verificar se as restrições à liberdade de expressão impostas pelas regras das empresas são pertinentes e se, no caso concreto, a publicação do autor ofende alguma norma do ordenamento jurídico.

Dito de outra forma, as empresas cuidam de aplicar as suas regras, enquanto os juízes, por sua vez, analisam se essas regras são compatíveis com o ordenamento jurídico e se, no caso concreto, o conteúdo questionado viola as leis nacionais.

Um ponto adicional abordado na decisão foi a alegação de que o autor teria sido vítima de shadowbanning, prática na qual o conteúdo é ocultado ou tem sua visibilidade reduzida sem que o usuário tenha conhecimento.

O STJ entendeu que essa prática, em tese, poderia caracterizar ato ilícito, arbitrariedade ou abuso de poder, mas que ela não estava presente neste caso, uma vez que a moderação foi transparente e seguiu os termos de uso da plataforma.

Esse caso decidido pelo STJ é importante, porque se trata da primeira vez em que um tribunal superior analisou a questão da moderação de conteúdo em plataformas digitais, desenhando os contornos que serão certamente usados por demais tribunais no enfrentamento do tema.

A decisão preserva o papel dos termos de uso dos provedores, reforça que deve existir transparência nas atividades de moderação e deixa uma pista sobre como o tema do chamado shadowbanning pode aparecer em casos futuros.