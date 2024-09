Volta do X/Twitter abre novo round e expõe fragilidade de ordem de bloqueio

Na manhã da quarta-feira (18), o X voltou a funcionar no Brasil. Teve gente que correu para matar as saudades, enquanto outros questionaram no BlueSky e no Threads se era mesmo o caso de retornar, avaliando as vantagens e as desvantagens das novas redes.

Acontece que - juridicamente - nada mudou. A ordem de bloqueio, emitida pelo Supremo Tribunal Federal, continua válida após por diversas falhas da empresa em cumprir a legislação nacional. A Anatel continua determinando que as operadoras suspendam o acesso à plataforma.

Tudo indica que o repentino acesso ao X decorre de uma mudança pela qual a empresa é acessada na rede, deixando de se valer dos IPs (internet protocol) próprios da Twitter Network, que foram bloqueados no Brasil, e passando a contratar os serviços da Cloudflare, que não apenas usa um endereçamento diferente, como também atende uma série de sites importantes no país.