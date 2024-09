Para onde você vai revela seu perfil: Threads é Leblon, e Bluesky a Tijuca

Será que a trajetória de Musk, que confundiu a sua agenda política com a gestão da sua rede social como nunca antes, servirá de aviso ou de sugestão para os líderes da próxima rede social super popular no Brasil?

E se o X voltar a abrir a porta para brasileiros, com um eventual desenlace das questões judiciais? Você voltaria para lá? Quanto mais tempo ficarmos sem o X me parece que mais vamos poder refletir sobre o que aquela rede virou.

Será que não tem como participar do ambiente memético, irreverente e com o frescor do ao vivo que o Twitter oferecia sem vir junto os ataques gratuitos, a franja lunática e o emagreça em três dias fazendo yoga na cadeira?

Bom, esse último fica no meio do caminho entre o meme e a alucinação.

Pode ser coisa de velho, mas para mim o X e o Twitter são duas redes muito diferentes. A compra do Twitter por Musk acentuou o que havia de pior por lá. Como não posso voltar para o Twitter, vamos seguir para as redes novas e ver no que vai dar.