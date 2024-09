Sedução Algorítmica: como o prazer morno, sem gozo, move a nova economia

Nos tornamos porcos incapazes de perceber sua própria condição, sentados diante do muro da caverna platônica, hipnotizados por sombras animadas, com medo de encarar a luz e se confrontar com a verdade.

Nos transformamos em suínos adestrados que se apresentam voluntária e diariamente para receber sua dose de "lavagem digital".

Também participamos periodicamente de rituais de execução sumária de outros porcos, cuja transformação em presunto nos dá um estranho sentimento de proteção e sobrevivência.

Sentimos alívio por ainda não termos sido descartados, cancelados ou excluídos dessa miserável condição "porcolina". Vivemos a ilusão de que o monopólio dos frigoríficos é natural dos deuses da "linguiçaria".

A sedução digital, nesse contexto, funciona como uma espécie de síndrome de Estocolmo, onde passamos a amar nossos algozes simplesmente porque eles não nos mataram, ainda.

Sedução permanente

Essa alegoria funcionaria no capitalismo pré-plataforma. A diferença é que a verdadeira sedução digital ocorre quando o movimento dos "porcos" na pocilga passa a ter valor. Suas brigas e ódios, seus amores e paixões, suas histórias deprimentes de movimentação circular geram mais sedução.