Globo de Ouro dará início a cerimônias de premiação de Hollywood

"Anora", sobre uma profissional do sexo que se casa com o filho de um oligarca russo, é mais uma comédia tradicional, e "A Substância", estrelado por Demi Moore como uma celebridade em declínio que busca uma fonte da juventude, é essencialmente um filme de terror, disse Feinberg.

"Essa (categoria) está bastante aleatória", disse Feinberg.

Os vencedores do Globo são escolhidos por 334 jornalistas de entretenimento de 85 países, em comparação com os cerca de 9.000 eleitores que selecionam os prêmios do Oscar. O corpo de votantes do Globo foi ampliado nos últimos anos e os organizadores instituíram reformas depois de serem criticados por falhas éticas e falta de diversidade.

Nas categorias de televisão, "O Urso" lidera os indicados ao Globo, seguido pela comédia de mistério "Only Murders in the Building" e pelo épico histórico "Shogun".