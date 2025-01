Fernanda Torres pede desculpas por blackface em esquete antiga do 'Fantástico'

Fernanda Torres, indicada ao Oscar de Melhor Atriz, pediu desculpas após um vídeo antigo viralizar nas redes sociais. O material mostra a atriz participando de uma esquete do programa Fantástico, na qual usou maquiagem para interpretar uma personagem negra, em uma prática conhecida como blackface.

Em um longo comunicado, a atriz pediu desculpas publicamente e reconheceu o erro, destacando a evolução de sua consciência sobre o racismo e a importância de discutir essas questões.

"No passado, há quase vinte anos, eu aparecia em blackface em uma esquete de um programa de TV brasileiro. Eu sinto muito por isso. Estou fazendo esse comunicado, pois creio ser importante tocar nesse assunto e evitar mais dor ou confusão", escreveu Fernanda, em um depoimento publicado no site americano Deadline, um dos veículos mais respeitados no meio cinematográfico internacional.