Quem é Painitto? Mauro Machado se apresenta com Anitta no BBB 25

O Show da Quarta chegou para adicionar uma nova dinâmica ao BBB 25. A atração promete trazer também para a festa, artistas acompanhados de pessoas com quem têm fortes conexões familiares ou de amizade. E para a estreia desta dinâmica, a cantora Anitta vai se apresentar no palco do programa com o pai, Mauro Machado, mais conhecido como Painitto.

Quem é Painitto

Mauro Machado, de 60 anos, ganhou mais de 400 mil seguidores nas redes sociais. Fiigura carismática e irreverente, ele está sempre mostrando sua relação próxima com a filha e sua paixão pelo Botafogo.