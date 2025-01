Após criticar sisters, Raissa estranha afastamento no BBB 25: 'Adoro elas'

Raissa, 19, estranhou o comportamento de Thamiris, 33, e Camilla, 34, após ter criticado a dupla na dinâmica da última terça-feira (14) do BBB 25.

O que aconteceu

Durante a dinâmica de ontem, a circense afirmou que a dupla de cariocas são VTzeiras. O comentário não caiu bem para as irmãs, que se ofenderam com o julgamento de Raissa, sem que ela nem as conhecesse.