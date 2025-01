Após dormir fora da casa no BBB 25, Joselma se revolta: 'Injustiça dói'

Joselma precisou dormir do lado de fora da casa no BBB 25 depois da consequência da primeira dinâmica do programa. Ela desabafou com Aline sobre o momento

O que aconteceu

Junto de seu genro, Guilherme, ela precisou dormir fora da casa. Na cozinha, na manhã desta quarta-feira (15), Joselma desabafou com Aline com trechos da música "Madeira que Cupim Não Rói", e disse: "A injustiça dói".