Liam Payne: exame toxicológico aponta que cantor tinha drogas em seu organismo, diz jornal

O exame toxicológico de Liam Payne revelou que o ex-integrante da banda One Direction tinha drogas em seu organismo, segundo o ABC News. O cantor morreu na última quarta-feira, 16, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.

Fontes do jornal revelaram que o exame apontou que o artista tinha "cocaína rosa", droga que normalmente é uma mistura de várias substâncias, como cetamina, MDMA e metanfetamina, além de cocaína, benzodiazepina e crack. Um chumbinho de alumínio improvisado para ingerir as drogas também foi encontrado no quarto em que o cantor estava hospedado.

No dia da morte de Payne, funcionários do hotel ligaram para as autoridades argentinas pedindo para que "enviassem alguém com urgência" ao local. Eles afirmaram que um de seus hóspedes parecia estar sob efeito de álcool e drogas.

Ainda segundo o veículo, o Ministério da Segurança de Buenos Aires afirmou que "várias substâncias e objetos quebrados" foram encontrados no quarto em que o cantor estava. Conforme a CNN americana, o corpo será entregue à família para repatriação somente depois que os testes clínicos pendentes forem finalizados. Geoff Payne, pai do cantor, está na Argentina esperando a liberação.

A Polícia de Buenos Aires agora investiga o possível envolvimento de funcionários do Casa Sur, hotel em que estava hospedado, na venda de substâncias que culminaram na morte do cantor.