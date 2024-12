Marido de Sasha, João Lucas rebate haters com humor: '1º nepogenro do país'

Ainda assim, João Lucas diz que nunca deixará de falar de seu relacionamento com a esposa ou a sogra para evitar comentários maldosos. "Xuxa é, simplesmente, uma das maiores artistas do mundo, não tem por que eu esconder isso ou os privilégios e todos os acessos que tenho por conta do que ela construiu profissionalmente e de forma muito honesta e bonita. Dá orgulho."

Ele lembra que Sasha nasceu com toda a atenção pública e midiática voltada para ela por ser filha da apresentadora. "Isso é, inicialmente, de forma involuntária e, depois, tem outros privilégios, o espaço que ela teve para construir algo muito legal, muito bonito e respeitoso. Por que vou esconder? Por que vou levar isso como uma ofensa?"

Sei exatamente quem sou, sei dos meus privilégios. Acho que sou muito mais do que as pessoas tentam dizer sobre os meus privilégios. Ao mesmo tempo, também tenho consciência do meu talento, do meu trabalho e da minha capacidade. Esse privilégio amplifica e acelera algumas coisas. Traz mais notoriedade para o meu trabalho, mas eu não comecei a cantar quando comecei a namorar a Sasha. Não resolvi virar artista assim: 'Ah, estou namorando uma pessoa muito famosa, vou usar disso para me tornar um artista'. Não, eu vivo da música desde criança. João Lucas

Além do próprio cantor levar a situação na esportiva, ele conta que seus fãs também entraram na brincadeira. "Sou nepogenro com orgulho. Não é uma conotação ruim, jamais vou achar ruim me associar à minha sogra. Levo na brincadeira, e meus fãs me chamam de Sasho. 'Ah, Sasho, você entregou tudo no álbum. Acabo achando engraçado."

João Lucas, Sasha e Xuxa Meneghel posam em dia de desfile da jovem Imagem: Van Campos/Agnews

Aprender a lidar com haters

João conta que aprendeu a lidar com os haters ao longo do tempo, mas ressalta que, em alguns momentos, críticas infundadas podem afetá-lo. "Seria hipocrisia ou mentira dizer que não me afeta, só que, no final das contas, sempre penso: se eu encontrasse essa pessoa na rua e ela falasse exatamente o que diz na internet, eu levaria tanto em consideração? É uma pessoa que eu não conheço e não representa nenhum lugar de importância na minha vida. A internet amplifica a sensação de poder sobre a vida do outro, mas é uma sensação mentirosa."