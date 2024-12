Indicada a prêmio: por onde anda Pamela Anderson e por que abandonou make?

Pamela agora disputa o prêmio com Fernanda Torres. No filme "The Last Showgirl", de Gia Coppola, ela dá vida a uma dançarina de Vegas que se vê perdendo seu espetáculo porque envelheceu. Ao jornal O Globo, ela disse que se identificou com sua personagem, Shelly. "Acabei canalizando muitas experiências pessoais nela".

Pamela Anderson em "The Last Showgirl" Imagem: Divulgação

Próximo papel tem colaboração com brasileiro. A atriz acabou de terminar de filmar o longa de suspense "Rosebush Pruning", do diretor brasileiro Karim Aïnouz, na Espanha. "As pessoas estão vindo a mim com projetos diferentes, e isso me inspira. Sinto como se minha carreira estivesse começando agora, e tudo que fiz até então fora apenas um campo de treinamento", comemorou ao jornal O Globo esta semana.