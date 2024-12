Gilberto Gil nunca imaginou que seria odiado: 'Esses tempos chegaram'

Gilberto Gil, 82, e a mulher, a empresária Flora Gil, 64, foram hostilizados por torcedores brasileiros, em 2022, durante a Copa do Mundo do Qatar. Eles foram xingados enquanto caminhavam para assistir a uma partida entre Brasil e Sérvia. O episódio é apenas um dos exemplos em que o músico foi vítima do ódio, intensificado nos últimos anos pela polarização política.

Esses tempos chegaram. Eu nunca imaginei que um dia iriam me odiar, iriam me xingar. E coisas assim, como fazem agora o tempo todo pela internet. Eu não [fico lendo comentários]. Eu já sei que estão lá. Eu já sei que vão dizer isso, vão dizer aquilo. Gilberto Gil

O artista falou sobre a surpresa ao se reconhecer vítima da intolerância. A declaração foi feita durante participação no Conversa com Bial (Globo) que vai ao ar na noite desta sexta-feira (13) e que Splash acompanhou a gravação.