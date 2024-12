Dono de spa argentino critica quem vem ao Brasil e revolta... argentinos

"Você não sabe nada, estou em Búzios, tem um banheiro em cada praia, guarda-sol com quatro espreguiçadeiras grátis com a consumação mínima de R$ 8 por pessoa, frango frito com batatas fritas, arroz e lulas por R$ 160 para quatro pessoas, uma cerveja por R$ 10, um refrigerante por R$ 8, uma água por R$ 3 e um mar dos sonhos", defendeu um conterrâneo de Augusto.

"Se quer gente em Mar del Plata que chegue contente, baixe os preços. Sai mais barato viajar [para o Brasil] que ir para a Costa [Atlântica]", rebateu outro.

"Sem falar da comida, não se pode comparar um café tipo americano com duas medialunas e um café com leite com o café da manhã brasileiro, em um hotel com meia pensão, petisco o dia todo. Tratam muito bem o turista, tive ambas as experiências e prefiro o tratamento do Brasil", garantiu um terceiro.

"Que baixem um pouco os preços e começaremos a passar o verão no litoral argentino, é um abuso o que fazem", reclamou ainda outra seguidora.

"Olha, senhor prepotente, vou contestá-lo. Primeiro, vou à praia tomar sol e desfrutar da água, não vou c*gar, portanto não preciso de banheiro. E o mar no Brasil... Suas águas são mais quentes que as de Mar del Plata. Segundo, as tendas como a infraestrutura que você menciona têm um custo superelevado e com um bom guarda-sol no Brasil, pagando apenas uma consumação, me servem bem e não me roubam. Terceiro, o clima no Brasil é mais quente que em La Feliz, pelo menos isso não me tira da praia e, por último, te digo que espero não encontrá-lo no Brasil, nem em nenhuma praia fora da nossa Costa Atlântica", alfinetou mais uma.