Nem todo enlatado faz mal: veja as melhores e as piores escolhas

Frutas em calda: pêssego, abacaxi e cereja em lata costumam ser altamente açucarados e conter muitos conservantes. "Fora que durante o processamento, algumas vitaminas sensíveis ao calor e solúveis em água, como a vitamina C e algumas do complexo B, podem ser reduzidas", informa Andrea Ferrara, nutricionista da Clínica Bottura pós-graduada pela Unifesp. Dica: é preferível usar frutas frescas ou optar por versões enlatadas em seu próprio suco, em vez de calda. Certifique-se ainda de que a data de vencimento esteja distante para garantir a frescura do produto.

Carnes em conserva: não são recomendadas. Se forem embutidos, como salame, salsicha e linguiça, pior ainda. Esses produtos podem elevar os níveis de colesterol e aumentar o risco de câncer, sobretudo colorretal. Dica: limite a quantidade e opte por marcas de melhor qualidade. Esses alimentos podem ser parte de uma dieta ocasional, mas não devem ser a principal fonte de proteína. Evite ainda fritar, ou misturá-los com molhos gordurosos.

Como garantir segurança e saúde?

Alimentos enlatados são seguros devido ao processo de esterilização ou pasteurização que elimina micro-organismos e aumenta sua durabilidade. "A escolha pela melhor opção vai depender muito mais da sua qualidade nutricional. Nesse sentido, é necessário sempre observar o rótulo", diz Ferrara.

Quanto ao armazenamento, primeiro deve-se escolher um local limpo e adequado, isto é fresco, seco e longe de luz direta, com temperaturas entre 10°C e 21°C, evitando locais úmidos que possam causar ferrugem e sem produtos de limpeza junto.

Em se tratando da organização, coloque as latas mais antigas na frente e as novas atrás, para garantir que os alimentos com data de validade perto de vencer sejam consumidos primeiro. Agrupe ainda por tipo para facilitar o acesso e mantenha um controle regular, verificando periodicamente sinais, como ainda vazamentos e estufamentos.