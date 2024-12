Corinthians precisa parar de ser coadjuvante e virar protagonista em 2025

Tudo foi muito ruim no Brasileiro por um bom tempo. O time ficou na zona de rebaixamento por mais da metade do campeonato e não demonstrava nenhum sinal de recuperação, mas, nas copas, as coisas andavam, mesmo que a trancos e barrancos.

Em pleno desespero, Augusto Melo atirava para todos os lados buscando fortalecer o time para evitar o rebaixamento para a Série B. O primeiro erro foi demorar muito para mudar o treinador quando o António Oliveira já não estava conseguindo tirar nada a mais do elenco.

Sejamos honestos com o Antônio: ele foi muito prejudicado, porque enquanto esteve no Corinthians, o time era muito fraco.

De pênaltis em pênaltis, o Corinthians foi avançando na Copa do Brasil, onde o time mostrava força mental. Chegou até a semifinal, sendo eliminado pelo Flamengo, oscilando entre grandes jogos e outros fracos.

Já na Sul-Americana, o Corinthians já apresentava um futebol bem interessante, principalmente nas quartas, quando eliminou o Fortaleza, que era um dos líderes do Campeonato Brasileiro, amassando nos dois jogos. No Castelão, fez um surpreendente, mas merecido, 2 x 0, e, na Neo Química Arena, destruiu com um 3 x 0. Na semifinal foi bem também, mas acabou eliminado pelo futuro campeão Racing.

Mas as coisas continuavam péssimas no Brasileiro até que o Ramón Díaz encontrou seu time, seu esquema, mas, principalmente, contou com a chegada do Memphis Depay. Ele trouxe, além da experiência e do talento técnico, a identificação com o torcedor raiz do Corinthians.