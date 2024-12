Na corrida pelo Oscar: como estão as chances de Fernanda Torres?

Temporada de premiações

A temporada de premiações será intensa a partir de janeiro, com o Globo de Ouro no dia 5, as indicações ao SAG Awards no dia 8 e ao BAFTA no dia 15. O grande momento virá em 17 de janeiro, com o anúncio das indicações ao Oscar. A cerimônia está marcada para 2 de março, com apresentação de Conan O'Brien.