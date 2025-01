'Adoro comer a buceta dela inchada após a suruba': minha nova rotina sexual

Lá, Marisa trocou olhares com um cara, ele chegou perto dela e logo eles começaram a se tocar. Um segundo chegou perto e, em seguida, um terceiro. Quando percebi, um deles já havia levantado o vestido dela enquanto o outro, já com o pau pra fora, ganhava uma gostosa mamada dela. O terceiro colocou o pau para fora e, enquanto ela se revezava em chupar as duas rolas, o cara que havia levantado o vestido dela começou a comer ela por trás.

Adoro comer a buceta da minha namorada inchada depois da suruba Imagem: Adams Carvalho/ UOL

A namorada de um dos homens chegou perto e começou a me masturbar enquanto eu assistia três caras se revezando com a minha namorada. Quando Marisa gozou, ela estava com a boca na rola de um dos caras que também chegou ao clímax naquele momento. E eu? Gozei gostoso com a punhetinha que ganhei. Depois de mais um drink, decidimos ir embora: ainda estávamos cheios de tesão, mas não queríamos plateia e nem outras pessoas na transa.

Chegamos em casa e transamos loucamente enquanto eu imaginava - e sentia - a buceta dela pulsando após ter dado tanto. Lembro daquele dia com tesão, porque selou um acordo entre nós: vamos juntos pro swing, ela transa com quantas pessoas quiser, mas voltamos cedo porque adoro comer a buceta dela inchada depois de ter gozado com os outros.