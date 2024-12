'Geme no meu ouvido': fugi da ceia e transei na frente da casa da minha avó

Morava no Rio de Janeiro e, no dia 22 de dezembro, fui para o interior passar o Natal com a minha família. Logo no primeiro dia, reencontrei Jorginho*, um crush do colégio, no supermercado e trocamos algumas breves palavras. Ele perguntou onde eu estava morando, o que estava estudando e trocamos contato. Chegando em casa, recebi uma mensagem: 'Você está linda'. Fiquei feliz e começamos a conversar sem parar.

Na ceia, com a família, já tinha bebido duas taças de vinho e mandei uma mensagem para o crush: 'Queria você aqui'. Acho que ele também já tinha bebido e, em poucos minutos, perguntou o endereço da casa da minha avó. Sem pensar muito, mandei o endereço. Ele respondeu: 'Em uma hora estou aí na porta'.

Fiquei excitada com a possibilidade da aventura, mas como escaparia da ceia de Natal com toda a minha família? Fiquei bolando mil planos na cabeça e todos pareciam terríveis até que ele mandou o 'chego em 10 minutos'. Corri para a minha mãe e falei: 'Mãe, o Jorginho do colégio veio me dar um Feliz Natal. Que fofo, né? Vou lá encontrar com ele rapidinho e já volto'. Consegui sentir o olhar confuso da minha mãe ao ouvir as minhas palavras, mas, sem deixar que ela respondesse, sai correndo e fui para a porta da casa.