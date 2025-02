'Teste do sofá?': transei com famoso em suruba e recebi oferta de emprego

Cheguei no saguão do prédio e Erick me esperava ao lado de um homem mais velho e forte. Esse era um dos poucos com foto no WhatsApp. Tudo certo, conversamos enquanto esperávamos a portaria liberar a entrada. Esse cara fazia cenografia de teatro e estava trabalhando em uma série de streaming, coisa importante mesmo.

Subimos e, ao chegar, notei que o apartamento não era grande, mas era bem decorado. O dono estava saindo do banho quando chegamos. Ele era um diretor de teatro que eu já conhecia. Assim que chegamos, rolaram uns beijos e eles começaram a tirar a roupa. Tudo aquilo me deixou meio sem jeito, mas não atrapalhou o meu tesão. Enquanto a gente já estava se pegando, outro convidado chegou.

Era um ator que eu conhecia, amigo de uma das atrizes mais famosas do Brasil e muito influente no universo musical. Fingi normalidade da melhor maneira que podia: fiquei de joelho e chupei o pau dele. A coisa foi esquentando e, por um momento, esqueci que estava transando com um cara famoso.

Saímos da sala e fomos para o quarto e, quando me dei conta, ele já estava dentro de mim. Ouvi mais gente chegando e reconheci uma voz: era um galã de novela! Segui ali, sendo macetado enquanto eles se despiam e realizavam o sonho de muita gente: ver esse pessoal nu.

Transei com galã em suruba e recebi oferta de emprego Imagem: Adams Carvalho/ UOL

Durante a nossa surubinha, rolou uma troca de casais e, de repente, me vi comendo o galã. Chegou mais um convidado e notei que era um cantor jovem, que namorava uma influenciadora. Não demorou muito e sentei no sofá com eles revezando minha boca. Parecia uma cena de um pornô com atores dignos. Quando os dois gozaram na minha cara, tive que olhar ao redor para garantir que não tinham câmeras.