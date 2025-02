'Vem provar meu gosto': sou porteiro e comi moradora de condomínio de luxo

Fui contratado para trabalhar como porteiro da madrugada em um condomínio de luxo em São Paulo. Já tinha alguns anos que trabalhava no setor e fiquei animado com a possibilidade de melhorar de "nível" no novo condomínio. No meu primeiro dia, uma loirinha linda, de quase 20 anos, sorriu para mim.

Ela tinha cara de riquinha safada e foi buscar a comida na portaria com uma calcinha enfiada no cu. Não consegui tirar os olhos da bunda dura dela. Acho que ela ficou impressionada com as minhas tatuagens — sim, tenho praticamente o corpo todo tatuado, quase 2 metros de altura e curto o estilo viking: barba e jeito de mau. Não sou o porteiro tradicional que fica quietinho e passa despercebido pelo prédio.

As primeiras noites foram tranquilas, até que um dia uma moradora do 8º andar — e nem era a loira novinha — desceu de madrugada com uma latinha de cerveja. Gostosa, ela estava usando só uma camisola e chinelo. Ficamos batendo papo por quase 30 minutos. "Você fica até tardão, né? Procurei seu número no grupo do prédio e não achei". Fiquei na dúvida do que poderia responder, ri e disse que não estava nesse grupo do WhatsApp.