'Come meu c*zinho': transei com minha esposa na 1ª classe do avião

Morava no interior do Paraná e recebi uma oferta de emprego para me mudar para Pequim, na China. Fiquei receoso com a oferta, já que tinha uma vida tranquila e gostava do local em que estava.

A empresa foi me convencendo a aceitar a vaga, já que os benefícios eram excelentes: um apartamento bom, poderia levar minha esposa, Jéssica*, com tudo pago e o voo seria na primeira classe - algo que nunca tinha acontecido.

Depois de dois meses organizando as nossas vidas, nos aventuramos para o outro lado do mundo. Viajar de primeira classe é algo único. As poltronas são como camas e você é tratado quase como um rei. "Amor, estou me sentindo uma famosa", brincou ela, ao fotografar os talheres, as comidas e taças de vinho. Perdi a conta de quantas taças de vinho tomamos e, aos poucos, fomos deixando a timidez de lado.