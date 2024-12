'Mamada de 5.000': comi gostosa no banheiro da balada e deu tudo errado

Trocamos olhares no bar e, já na pista de dança, acabamos nos aproximando. "Tá curtindo o som?", perguntei na tentativa de puxar algum assunto. Não demorou muito e, rapidamente, nos beijamos. O beijo encaixou e fiquei maluco pra sentir ela molhada. Fomos para um canto mais isolado e escuro, e não pensei duas vezes: coloquei meu dedo na boceta apertadinha dela, o que fez com que ela gemesse bem gostoso no meu ouvido.

Meu pau ficou duro e pulsando, mais ainda quando ela colocou a mão e ficou me punhetando na parede da balada. Quase gozei com ela batendo uma pra mim, mas me segurei. "Vamos pro banheiro?", perguntei ofegante. "Vamos, disfarça", respondeu. Notamos que o segurança estava distraído e entramos juntos na cabine. Assim que entramos, ela já puxou minha calça e começou a me chupar enfiando meu pau bem fundo na garganta dela. "Que tesão absurdo", disse.

Ela sabia o que estava fazendo, segurou minhas bolas com a boca e ficou batendo punheta. Assim que comecei a gozar, ela mergulhou com a boca no meu pau e continuei gozando no fundo da garganta dela. Saí com a perna bamba e o sorriso fácil. Ela foi embora depois de um beijo.

Ainda ofegante pelo que tinha acontecido, fui fuçar no Instagram para dar uma relaxada e acalmar o coração. Acendi um cigarro e procurei o celular no bolso: cadê?

Transei no banheiro da balada e deu tudo errado Imagem: Adams Carvalho / UOL

Fiquei desesperado. Puta merda, será que ela me roubou? Não é possível. Voltei para o banheiro e cheguei até a cabine em que tanto tive prazer. E lá, boiando na água de um banheiro imundo, estava meu celular novinho, olhando pra mim, praticamente me julgando.