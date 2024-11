'Você quer me ver tomar banho?': meu primeiro pau virtual inesquecível

"E aí?", disse o surfista com um ar safado e meio sem graça. "Só falta música", respondi.

Começam os primeiros acordes de "Hey Joe", de Jimi Hendrix. Ele foi desabotoando a camisa calmamente, no ritmo do som do guitarrista, me encarando com aqueles olhos verdes. Ah, aquela covinha...

Ombros largos, tórax desenhado, umbigo saliente... UAU! Desacreditei. Um pau duro, lindo e gigante. Não era coisa de Deus. Fiquei hipnotizada!

Eu sei que ele ligou o chuveiro e começou a ensaboar aquele membro duro pra caralho. Que cena, minha gente!

"Tá gostando", ele perguntou. "Muito", respondi.

Estava amando. Não via um pau diferente havia mais de 20 anos. Fazia quase um ano que eu nem beijava! Meu rosto queimava, senti meus mamilos enrijecidos, estava molhadinha...