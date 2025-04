Ralph Fiennes passou por transformação radical no corpo após 'Conclave'

O personal trainer Dan Avasilcai, que acompanhou o ator, divulgou mais imagens de Fiennes. Nos registros, o astro hollywoodiano faz agachamentos, exibindo barba e cabelos mais volumosos, bem diferente do visual marcado por Voldemort, seu personagem em "Harry Potter" e até do Cardeal Lawrence, de "Conclave".

Me coloquei nas mãos deste homem maravilhoso, meu treinador, e simplesmente me entreguei à sua vontade. O que aprendi é que o segredo é uma dieta muito rigorosa. Se você seguir isso, vai eliminar a gordura indesejada Ralph Fiennes, ao The Hollywood Reporter

Ralph Fiennes em 'The Return' e durante os treinos Imagem: Reprodução

A meta da preparação foi garantir um aspecto realista para o guerreiro no longa. Lançado em dezembro de 2024 nos EUA, o filme dirigido por Uberto Pasolini traz uma nova visão da Odisseia de Homero, sem deuses ou monstros, focando nas consequências humanas da guerra.

Queríamos criar uma aparência vigorosa, de alguém que passou a vida remando, nadando, velejando e não comendo muito Ralph Fiennes, ao The Hollywood Reporter

Filme marca o reencontro de Fiennes e Juliette Binoche, quase 30 anos após O Paciente Inglês (1996). A dupla entrega atuações profundas, com Binoche vivendo uma Penélope resiliente, tentando proteger seu filho e manter viva a esperança no retorno do marido.