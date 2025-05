Madonna terá série biográfica com diretor de Deadpool & Wolverine, diz site

A Rainha do Pop está prestes a ganhar mais um projeto sobre sua trajetória; desta vez, uma produção biográfica.

O que aconteceu

Madonna se uniu ao diretor Shawn Levy - conhecido por "Deadpool & Wolverine" e "Free Guy" - para produzir uma minissérie biográfica na Netflix. As informações são do Deadline.

Diferente do filme biográfico que estava em desenvolvimento na Universal - com Julia Garner no papel principal -, este novo projeto não tem relação com a produção cinematográfica anterior. Ainda segundo a publicação, as discussões entre Madonna e Levy já vinham ocorrendo há algum tempo, mas a série está começando do zero, sem roteiro definido.