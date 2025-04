Lúcia Alves, de 'Irmãos Coragem' e 'O Cravo e a Rosa', morre aos 76 anos

Atriz lutava contra câncer no pâncreas Imagem: Divulgação

Quem foi Lúcia Alves

Filha do bancário Almir Alves da Silva e da psicóloga Edy Pinheiro Alves, a primeira vontade de Lúcia era seguir a carreira da mãe e dirigir uma escola para crianças com síndrome de Down. Anos mais tarde, a atriz carioca se formaria, no entanto, em fonoaudiologia.

Lúcia estreou na televisão na novela "Enquanto Houver Estrelas", da TV Tupi, em 1969. No mesmo ano, entrou na TV Globo para interpretar Geralda no folhetim "Verão Vermelho".

No ano seguinte, participaria de um dos seus maiores sucessos, a novela "Irmãos Coragem", de Janete Clair, como Índia Potira. Ao longo de 60 anos de carreira, Lúcia se mostrou uma atriz versátil e se destacou em papéis divertidos.