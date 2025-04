Ex-The Voice Kids morre aos 17 anos após sofrer AVC

Karen Silva, ex-participante do The Voice Kids Brasil (Globo), morreu aos 17 anos, após sofrer um AVC hemorrágico. A informação foi compartilhada no perfil do Instagram da cantora.

O que aconteceu

Ela estava internada no Hospital São João Batista, em Volta Redonda (RJ). Há três dias, a assessoria de imprensa publicou que a jovem "enfrentava um problema de saúde" e estava "sob cuidados médicos, com o apoio e carinho de sua família e equipe".

Karen participou do reality musical da Globo em 2020, e foi semifinalista do programa, no time de Carlinhos Brown. Com apenas 12 anos na época, escolheu "Ginga", de Iza, nas audições às cegas.