De Bocardi a William Waack: as demissões polêmicas de jornalistas da Globo

Dony De Nuccio

Dony de Nuccio Imagem: Reprodução/TV Globo

Oficialmente, De Nuccio pediu demissão da Globo. No entanto, a saída do ex-âncora do Jornal Hoje já era dada como certa porque ele teria quebrado o código de ética e conduta da empresa.

Dony se desgastou na Globo após se envolver em negociações com clientes de uma empresa dele mesmo. A empresa, chamado Prime Talk, faturou R$ 7 milhões em um mês, sem que a Globo soubesse, produzindo vídeos de treinamento para funcionários de um banco, alguns com a participação do próprio Dony, o que contraria o código de ética da emissora.

Na época, Dony alegou não saber que os serviços prestados por sua empresa contrariavam as normas da Globo. "Reitero que minha função não era negociar valores com clientes, mas sim trabalhar na concepção dos projetos e em seu conteúdo", diz um trecho da mensagem trocada entre ele e o ex-chefe do jornalismo da emissora, Ali Kamel.