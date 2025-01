Vampiros e blues: novo terror com Michael B. Jordan é 'gênero fluido'

"Pecadores", novo filme de terror dirigido e escrito por Ryan Coogler ("Pantera Negra"), ganhou um novo trailer. Estrelado por Michael B. Jordan em um papel duplo como irmãos gêmeos que deixam suas vidas conturbadas para trás e retornar à sua cidade natal para recomeçarem suas vidas do zero ao descobrirem que um mal está esperando para recebê-los."Se você continua a dançar com o diabo, um dia ele vai e te seguir até a sua casa", diz o vídeo.

O filme tem um gênero muito fluido. Ele entra e sai de vários gêneros diferentes. Sim, os vampiros são um elemento, mas não é o único elemento sobrenatural do filme. O filme é mais do que apenas isso.

Ryan Coogler, em conversa com jornalistas para a divulgação do trailer