De ameaçados a queridinhos: Irmãos Hypólito surpreendem no Paredão

Até mesmo Edilberto e Raissa ficaram surpresos. No bate papo de eliminação, apresentado por Gil do Vigor, os circenses comentaram sobre os números do Paredão. Pai e filha esperavam que os irmãos Hypólito recebessem mais votos. "Eu esperava que a Dani e o Diego iam ter mais votos", afirmou Raissa.

Irmãos mais confiantes. Em conversa na casa, Camila disse temer que os irmãos Hypólitos se sintam mais confiantes no jogo após terem retornado do Paredão. "Eles agora vão ficar mais confiantes, mas não tem como fazer aliança com uma pessoa que a gente vira as costas e tá contando tudo que a gente tá fazendo do jeito que quer, entendeu?", declarou a sister.

Antes do resultado da eliminação, Diego e Daniele compararam a tensão do Paredão às emoções vividas nas Olimpíadas. A conversa aconteceu em um momento especial com o apresentador do BBB, Tadeu Schmidt.

Aqui, a gente está com o público olhando a gente, como se tivesse realmente observando tudo que a gente faz como um árbitra que observa nos mínimos detalhes. Então, o meu nervosismo é muito próximo do que estar competindo em uma Olímpiadas.

Danielle Hypólito

Diego seguiu com o raciocínio da irmã. Ele comparou a experiência do Paredão com as grandes competições olímpicas, mas com uma perspectiva bem diferente.