BBB: Camilla sobre permanência de Diego e Dani: 'Vão ficar mais confiantes'

Camilla e Thamiris discutiram a permanência de Diego Hypolito e Daniele no BBB 25 durante a madrugada desta quarta-feira (29). Elas reiteraram que não têm interesse em formar uma aliança com os ginastas.

Como foi a conversa?

Thamiris disse que não tem problemas com a dupla, mas teceu críticas. "Não tenho problema com a Dani e o Diego, mas fiquei bem chateada. Por que ele escolheu desabafar com o Diogo e não com a gente? Isso acaba passando uma impressão negativa. Será que ele é mesmo uma boa opção de aliado pra nós?", disparou a sister que afirmou não jogar mais com os irmãos.