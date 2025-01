Edilberto e Raissa se surpreendem com números de Paredão no BBB 25; veja

Segunda dupla eliminada do BBB 25 (Globo), Edilberto e Raissa participaram do Bate-Papo BBB (Globoplay) e se surpreenderam com os números da eliminação.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A dupla formada por pai e filha se surpreendeu ao ver as porcentagens. Eles foram eliminados com 50,70% dos votos contra 43,51% de Mateus e Vitória e 5,79% de Diego e Daniele.