Brothers suspeitam de paredão falso após ausência de dinâmica no BBB 25

No BBB 25, o prêmio final aumentará de acordo com o Pegar ou Guardar. Nesta dinâmica, algum participante terá que decidir se deseja ficar com a quantia oferecida semanalmente pelo patrocinador — gerando uma consequência para a casa —, ou guardar para que o valor seja somado ao prêmio.

Entretanto, após a saída de Raissa e Edilberto, a dinâmica nem mesmo foi mencionada por Tadeu Schmidt. O apresentador apenas anunciou que nesta quarta-feira (29) o Big Fone tocaria, oferecendo um almoço para três duplas com grandes consequências.

Ainda lamentando a eliminação dos palhaços, João Pedro compartilhou suas suspeitas de que o paredão poderia ser falso. "Ontem eu escutei um grito daquele lado ali e me veio na cabeça o grito da Raissa", afirmou. "Já pensou se fosse paredão falso?", cogitou Eva.

Acompanhando a conversa, Guilherme pontuou que, desta vez, não houve a dinâmica para aumentar o prêmio. "Eles tinham que escolher uma pessoa", acrescentou Renata. "Ninguém avisou a gente".

João Pedro seguiu teorizando que a ausência do Pegar ou Guardar poderia indicar um paredão falso. "Já pensou?", Maike se empolgou com a possibilidade. "Ou é paredão falso, ou eles ganharam uma grana e não deixaram pra casa", opinou Gabriel. "Se a gente tivesse ganhado e ficado com o dinheiro, eles teriam dito", afirmou Renata.