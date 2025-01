Emparedado, Diego Hypolito agradece proximidade de sister: 'Me fez bem'

O atleta fez questão de rasgar elogios para Eva, além de agradecê-la por tudo. "Evinha, não sei como vai ser hoje, espero a Deus que eu fique... Mas se eu sair, seja muito forte, continue com essa sua luz que vem de dentro pra fora, não se perca no caminho por mais que a gente tenha toda nossa conduta".

Diego Hypolito ainda demonstrou gratidão pela amizade que fizeram nos últimos dias. "Que Deus te abençoe tremendamente e, que seja da glória dele e da benção, que eu esteja junto pra conviver e ter mais proximidade de vocês duas, que eu realmente gostei de dentro pra fora.

Esses dias que a gente está mais próximos tem me feito muito bem... tem me feito ser eu, sabe, tem me feito dialogar e viver a casa como eu quero viver daqui pra frente. E ó, de verdade, obrigado pelo espaço que vocês deram pra gente, foi muito importante pra mim e pra minha irmã

