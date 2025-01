Bia do Brás volta ao BBB e faz pedido inusitado: 'Vou derrubar todo mundo'

Ao chegar na casa, ela foi recebida com entusiasmo e abraçou os participantes. "Vou derrubar todo mundo", brincou, em referência à vez em que derrubou Sabrina Sato na sala do BBB 24, se tornando um meme.

Para a dinâmica, Beatriz pediu para que os brothers se dividissem em grupos e interpretassem a "Bia do Brás", a fim de publicitarem um produto —novamente, uma referência às "publis" que Bia fazia dentro do BBB 24 com as marcas presentes.

BBB 25 - enquete UOL: Qual dupla você quer eliminar no segundo paredão? Daniele Hypolito e Diego Hypolito Divulgação/Globo Edilberto e Raissa Divulgação/Globo Mateus e Vitória Strada Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo